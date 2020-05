Willamina celebrates 54 graduates

Paul Morris is the valedictorian and Zorien Klass is the salutatorian. There will be no staff and/or student speakers.

The event will be livestreamed at bit.lywsdlivestream.

The 2020 graduating class:

Savana Alvarez, Kyle Anderson, Austin Ash, Azaziah Barie, Jordan Bell, Brandon Bendel, Tabor Cain, Autumn Campbell, Zachary Christy, Justin Collins, Jorge Correa-Guzman, Desi Crain, Shayla Cuomo, Feleisha Ebensteiner, Dylan Eitelberg, Conrad Farmer, Abigail Fry.

Wyatt Gaines, Justin Gonzalez, Emily Hembree, Dylan Hendrickson, Jesus Hernandez, Josh Henry, Iyana Holmes, Tyler Holmes, Zorien Klass, Timothy LaChance, Dylan Larson, Nokomis Lee, Julian Macias, ToniRae Maez, Nakoa Mercier, Olivia Mestas, Paul Morris, Julee Nieto.

Franklin Norwest, Makayla Parker, Risa Plummer, Myka Quinones, Antonio Reyes, Emily Richardson, Jaden Roselle, Madison Ross, Kylie Russell, Adrian Sevilla, Emma Shrabel, Tyler Sprecher, Gui Tezuka, Dakota Tipler, Chris Vaccarezza, Alex Ventriglia, Keeton Walker, Nellie Walker, Elizabeth Watson-Croy.