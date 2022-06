Forty-six Sheridan seniors graduate Saturday

The valedictorian is Esme Henriquez Lara and the salutatorian is Luke Vollman. Jeremy Brown, who teaches sixth and seventh grade math at Faulconer Chapman School and is the high school athletic director and a coach, will address the class.

The Spartans’ graduating class:

Carson Christopher Acuff, Enrique Javier Alvarado, Gavin Dale Anderson, LiLiana Jolie Ayala, Alexandria Mari Bell, Wyatt Norman Bell, Cade Joseph Casby, Alexa Jamie Catron, Kristian Matthew Cook, Connor Michael Ashton Dickey, Alejandro Angel Dimas, Brian Andrew Dryer, Zane Robert Eggers, Aubree Hope Elston and Sequoia Caroline Ferroggiaro.

Brayden Tucker Gailey, Randall Everett Major Gibson, Hunter Bruce Gosen, Lucas Trystan Gray Velasco, Jullianna Marie Griggs, Ethan Nathanial Grogan, James Gorgon Hass, Wesley Richard Henley, Maria Esmeralda Henriquez Lara, Jeffery Scott Jensen, Kera Marie Johnson, Yoshinobu Kaneko, Natalee Rae Kester, Jordan Faith Lawson and Elizabeth Lopez Vazquez.

Dusty Edward Lukinich, Jacob Daniel Major, Jaden Alexander Martinez, Julian Justin Mateo Martinez, Jacob Evan McCarthy, Zachary Tyler McNeil, Mercede May Lene Mobley, Wyatt Alexander Napier, Onahzay Meylin-Sky Pacheco, Jonathan Cesar Romero, Conner Jay Sabey, Austin RayJon Simpson, Isabella Cecily Kae Stapleton, Kylee Marie Rae Tucker, Kiara Mae Uluan-McCraney, Caden James VanScoyk and Luke Brandon Vollman.