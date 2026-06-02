Mac High to graduate largest class
Thousands of relatives and friends attend the annual event. Admission is by ticket only.
At the commencement ceremony, two graduating seniors will speak. Brooklyn Johnson will give a talk called “The Life in Our Hands,” and Perla Mendoza Morfin will talk about “The Steps We Take.”
Principal Dave Furman will address the class as well. The Mac High band and choir will perform.
Faculty and staff members wear academic robes as they march into the stadium ahead of the class, forming a gauntlet as students pass by. School board members and educators present the diplomas.
Valedictorians: Yasmine Ceja Montes, Josiah Cummings, Ko Depweg, Bryce Herrick, Cameron Hyder, Natalie Lai, Tayslie Morris, Aiden Price, Madelyn Rains, Landon Roy, Jayson Teller, Derek Wales and Campbell Willis.
Salutatorians: Penelope Braddock, Maria Burke, Brayden Christopherson, Jacey Cootey, Gabriel Creason, Tayah Curry, Lauren Dupuis, Italy Duran, Holden Flyckt, Penelope Hanson, Madeleine Hendricks, Peyton Johnson, Callie Johnson, Alexis Kanig, Ayden Larkin, Oscar Marksbury Page, Misael Mendoza Monje, Perla Mendoza Morfin, Tomas Merlier, Tallulah Neal, Hannah Newhouse, Tanner Payton, Oliver Price, McKinley Rex, Crystal Rodriguez Gonzales, Mitchell Ronning, Sirani Salas-Grimaldo, Cherry Scholer, Keller Shea, Julin Stephens, Britta Strickland, Rylee Strong, Molly Swart, Marjorie Tamber, James Tenesaca DeMaster, Caitlynn Utera, Juan Vargas-Bolanos, Crisanto Velazquez, Kylie Wahlstrom, River Wessels, Jaycen Wheeler and Adeen Willis.
Members of the Class of 2026:
Telmo Abajas Zabala, Brandie Acevedo Lara, Nayeli Anaih Acuna Cruz, David Yvan Aguilar Zagal, Ivan Leonardo Allen, Adel Althawadi, Angeline Michell Alvares Rodriguez, Marissa Marie Alvarez, Anna Camila Alvarez-Velazquez, Jacqueline Amador Flores, Mariela Areliz Amador-Ortega,
Edwin Leonardo Amaral Rodriguez, Emmanuel Andalon-Gudino, Brooklynn Anne Anderson, Adrian Angel Reyes, Adriana Angel Silva, Jonathan Angel Trujillo, Fathir Anwar, Cassandra Mirella Arciga, Axel Arellano-Palacios, Melina Arenas, Carlos Erick Arriaga Lazaro,
Raul Armand Avendano Gutierrez, Citlali Avila Bucio, Cristal Baltierrez Alaniz, Raghad Ben Ameur, Elsie Jo Best, Audry Florence Bilodeau, Peyton Kurtis Birman, Andrew Jeffrey Bizon, Haydin Oscar Black, Aurora Louise Blankenship, Cayden Orion Blaylock, Kalli Rae Boe,
Keil Benjamin Boggs, Eduardo Bolanos Mondragon, Penelope Rose Braddock, Marcus Daquan Bradley, Shea T. Bradshaw, Hector Brambila, Cayden Ray Brandon, Bodhi Jon-Claren Brooks, Lincoln Steven Brown, Mirabel Jeanne Brown, Tia Olivia Brown, Tyler Matthew Brummitt,
Kailah Jean Buck-Burroughs, Maria Therese Burke, Nolan Scott Burke, Elexis Paige Burnett, Aiden Daniel Burnette, Aspen Kai Busby, Breann Novella Butler, Ezequiel Cabrera Gamino, Diana Cabrera Morales, Nicolas Calderon Espitia, Brianna Callaway, Tanner Robert Camp,
Nelson Campos, Angelique Abril Cardenas Torrez, Jeric Mitchell Cardile, Damian Carrillo, Lily Michelle Carson-Heximer, Dominic Xavier Castro, Ramon Castro Dominguez, Miranda Kalani Ceja, Efrain Ceja Bermudez, Yasmine Ceja Montes, Cristian Zakari Cervantes Gonzalez,
Elijah Chambers, Kaeden Matthew Chapman, Anthony James Chavez, Brayden Dale Christopherson, Andrew Sean Cochran, Shanna Rae Compa, Trinity Anne Conn, Jacey Marie Cootey, Mariana Cortez Gallo, Mallorie Michelle Marie Crabtree, Gabriel Travis Creason,
Arabella Rose Crouse, Angel Daniel Cruz Martinez, Sofia Cruz-Orduna, Alex Abel Cuaxinque Vasquez, Abraham Cruz Cuevas George, Josiah James Cummings, Tayah Lee Curry, Charlie Dahl, Marley Darling-Peterson, Payton Daum, Cody Edward Davis, Iria de Capua Herrera,
Roxy Dayanara Del Cid Davila, Sofia Del Rayo, Eric Delgado, Tristan Delisle, Kingston Von DeMello, Natalie Lyn Den, Ko Rilke Depweg, Connor Dudas, Bernardo Dias Hardt, Renae Rose Dittner, Richard Andrew Donaldson, Madison Summer Donaldson-Taylor, Hudson James Duder,
Antonio Josiah Duenas, Lauren Victoria Dupuis, Italy Nivea Duran, Kory Michael Edie, Lowell Walter Edwards, Anahi Elias Vargas, Kason Alan Elkins, Dylan James Elliott, Saphira Louise Elliott, Elijah Jaymisen Ellison, TJ Ellison, Benjamin David Hartmut Engels, Joaquin Jesus Esquivel,
Emily Elizabeth Estes, Cylis Love Evans, Diego Fabela Ornelas, Arely Fabela-Chavez, Jose Manuel Farias, Luis Angel Farias, Cheyanne Jaycee Fast, Gracie Victoria Fast, Daniel Pagoso Fernandez, Sara Ferri, Dylan Curtis Ferrua, Bradley Michael Fish, Owen Gray Fish,
Ava Marie Fleischman, Lucelia Lisbeth Flores Arciga, Alina Flores Mercado, Marely Flores-Mendoza, Holden Ryan Flyckt, Wyatt Gregory Frazer, Liam Owen French, Stephanie Marie Fuchs, Elena Colleen Belen Garcia, Alex Garcia Calderon, Ulises Garcia Muniz,
Evelin Garcia Ponce, Juan Pablo Garcia Ramirez, Rosario Garcia Rivera, Jasmine Garcia Salvador, Isabela Gasca-Beal, Tomas Gasca-Beal, William Norbert Gerber, Jaylinn Matthew Gettman, Ryan Ryder Giammanco, Lillian Ann Gibbons, Alexus Lynn Gibson, Piper Ellette Gibson,
Abigail Eva Gilbey, Tobias Emil Golly, Miguel Gomez Barnuevo, Jazlene Noreli Gomez-Martinez, Kimberly Anai Gonzalez, Lillian Marie Gonzalez, Fabiola Gonzalez Vargas, James Ray Goodman, Kennadi Paiten Goodman, Mary Beth Gormand, Liam Lee Graham,
Nancy Granados, Esmeralda Granados Castillo, Ryan Green, Ethan Vaughn Gross, Isaac Devonn Gudino, Ashlynn Brooke Guidry, Alyssa Teresa Guillen, Alejandra Guizar Lopez, Chase Ryan Brandon Gulledge, Alexis Geovanni Gutierrez, Alexis Gutierrez Acevedo, Ricardo Gutierrez-Serrano,
Sergio Omar Guzman-Macedo, Rio R Gyenes, Stella Rose Gyenes, Evan Jane Hall, Kyden L Halliday, Thomas Olin Hamilton, Nicholas Hanke, Penelope Jane Hanson, Adeline Delaney Hays, Madeleine Grace Sachiko Hendricks, Dayton Hennings, Devin Micheal Hernandez,
Graciella Lizzeth Hernandez, Lilianna Hernandez, Mireya Izabel Hernandez, Joyce Guadalupe Hernandez Flores, Jarlyn Hernandez Jaimes, Angela Hernandez-Gallo, Liam Risser Hernley, Melany Guadalupe Herrera, Bryce Caden Herrick, Nicholas James Hochstetler,
Elijah Max Holmes, Wesley Blaine Hook, Honey Lynn Houser, Emma Leigh Howard, Ashlie Grace Huber, Evan H Hunt, Liam Zachary Huntzinger, Katelyn Richelle Hutchens, Kaylee Ann-Marie Hutchins, Jessica Allison Hutchison, Cameron Henry Hyder, Gabriel Alfredo Islas-Velazquez,
Kaia Michelle Ivy, Marshall Lee Jackson, Dustin Michael Griffin Jacoby, Valaz Arthur Jimenez, Cooper Thomas Johns, Alyssa Lee Johnson, Callie James Johnson, Kadence Lumina Grace Johnson, Peyton Leigh Johnson, Brooklyn Marie Johnston, Emma Rayleen Jones,
Lily Anne Jones, Emily Magali Juarez, Andrea Juarez Garcia, Alexis Danielle Morgan Kanig, Ali Kardes, Nikko Patrick Kenny, Wesley Allen Kilgore, Mieka Olivia Kopf, Ethan Christopher Krigbaum, Brennedy Adlin Laguatan, Natalie Ann Lai, Vanessa Landeros, Ayden J Larkin,
Nora Larsson, Kylan James LaRue, Makayla Rae Lathrop, Alexander Lee Lavender, Sadie Nevaeh Leis, Eva Susan Grace Lemons, Joshua Israel Leon Barbosa, Evan Dale Leppert, Phaedra Marie Leslie, Bryson Thurman Lewers, Carsten Lowell Lewin, Brian Adam Lewis,
Hailey Emma Lewis, Joshua James Upchurch Lewis, Govani Josue Llamas Ramirez, Ethan David Llanos Calvo, Weston Andrew Long, Sebastian Lopez, Debora Graciela Lopez Ramos, Savion Oryan Lowe, Nahomy Gabriela Lozada Terrones, Saul Ozziel Lucas Gomez,
Edgar Alejandro Luna, Mahkenzie Breann Lundy, Noah Michael Lust, Dylan Everett Maben, Jasmin Macario, Donald Benjamin Mackay, Hazel Lynn Maffin, Luis Isaac Magana Cisneros, Aranza Janessa Magana Ruiz, Lucero Esmeralda Magana-Zavala, Arman Singh Malhi,
Brayden Lee Malachi Marcial Patino, Sharlene Marin Macias, Oscar Marksbury Page, Halan Marquez Corona, Ember Martin, Justin Tyler Fredrick Martin, Emilio Eugene Martinez, Alondra Martinez Almaraz, Adriana Marisol Martinez Guerrero, Cynthia Roxanna Martinez Medina, Hector Martinez Monrroy,
David Martinez Ponce, Guillermo Adrian Martinez Sanchez, Ashlee Martinez-Martinez, Zamareli Martinez-Medina, Lizbeth Matias, Jasmine Ann Maxwell Allen, Noah David Joseph Mayes, Aubrie Lin Maynard, Cainen Michael Maynard, James Richard McCommons, Olivia Ann McInnis,
Gideon Joshua McKay, Davis James McLaran, Chloe Ann McLeod, Daphne Jan McManus, Andres Medina, Jonathan Alexis Medina, Zackary Vincent Meierotto, Andrew Michael Melvin, Rafael Eduardo Mendoza, Cruz Vincente Mendoza Campuzano, Emmy Diane Mendoza Machado,
Misael Mendoza Monje, Perla Marina Mendoza Morfin, Diana Keiri Mendoza Ortega, Freddy Mendoza Ortega, Nelly Mendoza Santiago, Sergio Antonio Mendoza Vargas, Jasmin Araceli Mercado Gutierrez, Tomas Paul-Liam Merlier, Brody James Michaelis, Peyton William Middleton,
Nea Jade Mihm, Mackenzie Jewel Milam, Wilbur Joel Miller, Luis Sebastian Minero, Santiago Minero, Owen Christopher Mitchell, Dakota Lynn Mitsche, Nathalia Keren Molina Rivero, Martin Leonardo Mondragon Lara, Sophia Valentina Mondragon-Luna,
Jaelynn Rae Montange, Brisa Jaquila Montes-Luengas, Julian Andres Montiel, Erik James Moon, Michael James Moon, Ray Olivia Moore, Saul Morales, Vanessa Guadalupe Morales, Alessandro Morett, Natalie Grace Morgan, Tayslie Espen Morris, Austin James Morrison,
Maxwell Theodore Morrow, Marius Mueller, Jesus Munoz-Garfias, Nehemiah Mushaney, Nola Brielle Mushatt, Sofia Anni Maria Muurimaki, Solomon Jude Myers, Keara Jada Jean Nairn, Franco Nambo Villanueva, Abby Kate Nash, Alexa Navarro Bautista, Gabriella Hope Neal,
Tallulah Renelle Neal, Kimberlyn Negrete Lopez, Brayden Alexander Newberg, Hannah Marie Newhouse, Oliver Jon Nichol, Desmond Charles Buford Nichols, Kaelyn Aileen Nichols, Emma Normand, Edward Dean Ogle, Sofia Anne Oliverius, Gabriella Olmedo Corona,
Enrique Olmedo Fernandez, Kylara Raeann Olsen, Zain Olson, Karla Norelia Ordaz Vargas, Lucas Orloff, Fernanda Damarys Ornelas-Rauda, Angel Orosco Huerta, Bryant Adrian Orozco, Valentina Orozco Ortega, Daniel Ortega Melchor, Nathan James Otte, Isaac Joseph Owings,
Cadence James Packard, Peyton Joseph Padberg, Jessica Inge Paola, Ellia Jo Paolo, Sage Morgan Parker, Colton Jackson Parks, Liz Kristal Partida Manjarrez, Ava Nikole Patton, Rowan Paull, Tanner Ellis Payton, Julissa Paz De La Mora, Maria Del Pilar Pedro,
Julian Jose Pena Gaytan, Memphis Dean Percell, Kaiden Blair Percival, Keagen Percival, Irlanda Perez Ramirez, Kymberly Perez-Munguia, Oliver Lloyd Peterson, Merrick Conner Pfrehm, Jaydin Phillips, Jose Benito Pierce, Jason Romeo Pineda, Andrea Pineda Hernandez,
Yair Pineda Torres, Xavier Kenneth Michael Pippin, Luis Eduardo Ponce, Agustin Ponce Lopez, Mya Alynn Porter, Danielle Gabriela Portillo-Sanchez, Jackson William Powell, Aiden Townsend Price, Oliver Price, Elijah L Quinney, Alan Quintero Salinas, Dominik Francisco Quintos,
Kennedi Jewel Radzik-Thompson, Madelyn Rebecca Rains, Lilly Irene Ramey, Abigail Ramirez, Emily Ramirez, Ivan Ramirez, Ivan Ramirez Mota, Hailey Marie Rasmussen, Mario Enrique Raya Alvarado, Deegan Earl Reed, Jordan Maree Reed,
Makayla Ann Rendon, McKinley Kay Rex, Giovanni B. Reyes, Raul Reyes, Brissia Gabriela Reyna Sedano, Alonso Reynaga, Efrain Reynaga, Ellison Rae Rice, Owen Richardson, Jose Abel Valentin Rico-Alvarez, Ruby Garland Riddle, Aryan Singh Rikhi, Vayda Lee Ringen,
Abigale Patricia Jean Ripley, David Elian Rivera Santos, Patricia Laurene Robben, Liliana Ailani Robinson-Jimenez, Riley Martin Robles, Jason Ray Rodney, Liliana Luna Rodriguez, Crystal Rodriguez Gonzales, Logan John Rogers, Edgar Antonio Rojas, Giovani Rojas Cortes,
Alexa Noelani Roldan, Aaron Whittier Rolfe, Abraham Jared Romo, Mitchell Rory Ronning, Landon Owen Callahan Roy, Eva Marie Rubio, Fernanda Rubio-Ordaz, Peyton Melissa Ruden, Landen Ruehlen, Prune Lisa Cecile Ruellan, Yelennys Ruiz Ortiz, Sirani Azeneth Salas-Grimaldo,
Kimberly Salazar Sanchez, Cecilia Jazmine Salgado, Alberto Sanchez, Margarita Sanchez Calderon, Jacqueline Zuheidy Sanchez Rosales, Juliana Aleylah Sanchez-Flores, Jayline Ariana Sandoval, Jonathan Alexandro Sandoval Alcala, Oscar Santos Flores,
Yaneli Silvia Santos Morales, Amaraya Angalene Sauceda, Aydren Jiovani Sauceda, Roberto Keedin Sauceda, Cherry Kathleen Scholer, Teigan Darbey Jain Seifert, Chloe Jean Share, Keller Clinton Shea, Rhianna Rose Shoemaker, Jonson Michael Silver, Devyn Paul Simmons,
Fixx Calder Siner, Eiress Smallwood, Landin Richard Smith, Sophia Solorio Perez, Angel Jesus Soto, Sienna Autumn Soto, Cleo Layne Spencer, Koda Lawrence Spencer, Ella Jean Stafford, Julin Stephens, Dakota Henry Stevahn, Justin Stocker, Britta Hope Strickland,
Adalynn Ruth Strong, Rylee Kathryn Strong, William David Strunk, Paul James Stumpf, Brooklynn Lane Summers, Jasmine Thalia Suro, Molly Claire Swart, Mallory Faith Symons, Jaden Yulissa Tafoya, Missael Tamayo Marquez, Marjorie Hazel Tamber, Tobias Tarozzi,
Ayden Ehrin Taylor, Samantha Kristine Favor Teahn, Jayson Richard Teller, Alexis Marie Tello, James Robert Tenesaca DeMaster, Elyott James Nikolas Thelander, Logan Russell Thomas, Bradley Eric Thompson, Connor Jay Thompson, Logan Scott Thompson, Mareli Tinoco, Danity Lynn Tracy,
Felix Orion Trammell, Colton Turk Tucholsky, Mallorie Jaymes Turley, Linnaea Sareen Tyler, Giovanni Ubaldo, Rafael Urbina Gallegos, Caitlynn Audrea Utera, Troy Valdez, Charlie James Vander Meide, Juan Diego Vargas-Bolanos, Fatima Nayeli Vela Lopez, Crisanto Velazquez,
Brandon Sair Velazquez Madrigal, Johanan Noah, Carlos Daniel Villa, JayDen Michael-Lee Viles, Keira Madison Viren, Antonio Virrueta Reyes, Kylie Paige Wahlstrom, Derek Kenneth Wales, Alyson Lynn Walsh, Zayden Sky Walter, William Wolfgang Ward, Alissa Maree Warner,
Gavin Lucas Buizon Watson, Harley Jo Watts, Korinna Lillian Weeks, Lucas Welch, Ann Lynae Wenz, Sophie Lynn Wertz, River Joseph Wessels, Jaycen Gregory Wheeler, Jack August Wilbanks, Samuel Chancelet Wilkins, Casen Patrick Williams, Luckas Armstrong Williams,
Adeen Elsie Willis, Campbell Ethan Willis, Laurel Ashley Wilson, Roxy Michele Wiltshire, Alicia Monique Winn, Brayden Dean Withnell, Ethan Thomas Woodworth, Grant Jacob Yochum, Jaquelyn Zavala Murillo, Harley Elisabeth Shadow Zimmerman, Alexis Nicole Zurfluh Nofziger
Note: Some seniors listed may not graduate at this time.
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