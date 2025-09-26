Commissioners King, Johnston debate joint attendance policy

© 1999- News-Register Publishing | © The Associated Press
The News-Register and NewsRegister.com are owned and operated by News-Register Publishing Co., P.O. Box 727, McMinnville, OR 97128.
All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
The News-Register and NewsRegister.com are owned and operated by News-Register Publishing Co., P.O. Box 727, McMinnville, OR 97128.
All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
Comments
Otis
Getting mad at Peralta for repeating Kirk's own words and then forgetting J6 happened at all.
Keep gaslighting us, Mary.
Wow...just wow.