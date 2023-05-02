3A PacWest Conference Championship
6A Pacific Conference Track and Field Championship
Boys
Team Scores: 1. Newberg 141; 2. Sherwood 131; 3. McMinnville 117
4x100m Relay: 3. McMinnville (Wyatt Kuchta, Brian Lewis, Wyatt Ackley, Kason Elkins), 44.00
1,500m: 2. Gustav Blank, 3:56.45; 13. River Wessls, 4:22.04; 15. Brayden Christopherson, 4:27.96
3,000m: 5. Emilio Gonzalez, 8:54.52; 6. Isaiah Carpenter, 8:55.37; 13. Henry Barsotti, 9:46.59
100m: 1. Kason Elkins, 11.05
400m: 7. Garrett Kuchta, 53.01
100m Hurdles: 2. Brian Lewis, 15.25
800m: 1. Gustav Blank, 1:54.82; 4. Emilio Gonzalez, 1:59.42
200m: 2. Kason Elkins, 22.25
300m Hurdles: 4. Brian Lewis, 43.36
4x400m relay: 5. McMinnville (Garrett Kuchta, Nicholas Hanke, Elyott Thelander, Kason Elkins), 3:31.17
Long Jump: 7. Joshua Lewis, 20-1; 15. Nainen Maynard, 17-9
Shot Put: 4. Alex Keleher, 44-5 1/2; 5. Jacob Fairbank, 44-2 1/2; 15. McKinley Hays, 37-11 1/4
Javelin: 7. Jacob Fairbank, 145-10; 13. Alex Keleher, 129-01; 15. Elias Keleher, 118
Pole Vault: 3. Wyatt Kuchta, 12-11; 5. Conner Walters, 11-5 1/4; 8. Henry Brewster, 10-05 1/2
Triple Jump: 6. Joshua Lewis, 40-2 1/4; 16. Cainen Maynard, 36-9; 18. Nicholas Straub, 36-1 1/2
Discus: 1. Alex Keleher, 146-6; 4. Jacob Fairbank, 139-6; 12. Mckinley Hayes, 110-10
High Jump: 7. Joshua Lewis, 5-6; 12. Phoenix Walter, 5-4 1/4; 14. Nicholas Straub, 5-4 1/4
Girls
Team Scores: 1. Sherwood, 161.5; 2. McMinnville, 150; 3. Newberg, 139
4x400 Relay: 4. McMinnville (Lucille Kibit, Brooklyn Summers, Allie Kuchta, Mayeli Wilson), 49.75
1,500m: 5. Daisy Struk, 4:57.11; 6. Yemi Rue, 5:03.04; 12. Lila Primozich, 5:26.33
3,000m: 4. Yemi Rue, 10:46.29; 7. Josephine McPhillips, 11:38.17; 8. Mya Budvik, 11:56.68
100m: 1. Mayeli Wilson, 12.58; 5. Brooklyn Summers, 12.94
400m: 8. Macy Mix, 1:04.72
100m Hurdles: 1. Tayah Curry, 15.80; 3. Alison Jensen, 16.43; 6. Lilian Scott, 16.95
800m: 2. Daisy Struk, 2:19.57
200m: 2. Mayeli Wilson, 26.03; 8. Brooklyn Summers, 26.81
300m Hurdles: 4. Tayah Curry, 47.02; 6. Lilian Scott, 48.41; 7. Alison Jensen, 48.97
4x400 Relay: 3. McMinnville (Brooklynn Summers, Macy Mix, Daisy Struk, Mayeli Wilson), 4:06.29
High Jump: 6. Allie Kuchta, 4-7 3/4; 10. Scout Jones, 4-7, 3/4; 12. Sadie Leis, 4-6
Javelin: 1. Brooklyn Johnson, 125-08; 10. Josephine McPhillips, 94.5; 16. Temperance Franke, 70-1
Shot Put: 4. Ruby Riddle, 32-5 1/2; 11. Enedina Navarette, 27-8 3/4; 17. Serenity Chung, 23-2 3/4
Long Jump: 1. Alison Jensen, 17-9 1/2; 5. Rachel Cox, 15-7 3/4; 7. Sadie Leis, 15-5 1/2
Pole Vault: 3. Ellison Rice, 8-4 3/4; 5. Copper Williams, 7-10 3/4; 6. Alexis Kanig, 7-10 3/4
Triple Jump: 1. Alison Jensen, 35-10; 9. Copper Williams, 32-6 ¼; 11. Scout Jones, 30-9 1/4
Discus: 3. Brooklyn Johnston, 107-1; 9. Serenity Chung, 92-8; 12. Ruby Riddle, 86-4
3APacWest Conference Track and Field Championships
Boys team scores: 1. Blanchet Catholic 157; 2. Taft 108; 3. Amity 88; 4. Santiam Christian 74; 5. Sheridan 67; 6. Willamina 49; 7. Jefferson 46; 8. Dayton 42
Girls team scores: 1. Taft 160; 2. Blanchet Catholic 159.5; 3. Dayton 83; 4. Santiam Christian 78; 5. Amity 70; 6. Willamina 43; 7. Jefferson 39.5; 8. Sheridan 12
Boys
100m: 2. Chase Eichler, 11.33, Sheridan; 3. Trenton Ruston, 11.38, Amity; 4. Jayden O’Reilly 11.52, Sheridan; 8. Landon Shrabel, 11.84, Willamina
200m: 2. Chase Eichler, 23.14, Sheridan; 4. Jayden O’Reilly, 23.68, Sheridan; 7. Bradley Sexton, 24.18, Amity
400m: 1. Trenton Ruston, 50.21, Amity; 2. Bradley Sexton, 51.04, Amity; 6. Evan Hake, 53.84, Amity
800m: 8. Josiah Osterhoudt, 2:16.78, Dayton; 12. Kaiden Velez, 2:24.05, Dayton; 15. Emilio Gonzalez, 2:34.16, Amity; 16. Christopher Nunez, 2:50.23, Amity
1,500m: 5. Zachery Dauvin, 4:36.77, Sheridan; 14. Emilio Gonzalez, 5:28.17, Amity; 16. Christopher Nunez, 6:09.94, Amity
3,000m: 2. Zachery Dauvin 10:07.96, Sheridan
110m Hurdles: 1. Erick Chinchilla, 16.79, Dayton; 6. Jacob Bazzy, 20.84, Willamina
300m Hurdles: 2. Erick Chinchilla, 43.54, Dayton; 6. Jacob Bazzy, 48.07, Willamina
4x100 Relay: 1. Sheridan (Travis Lugo, Chase Eichler, Alex Martison, Jayden O’Reilly), 44.04; 4. Dayton (Erick Chinchilla, Austin Bodenhamer, Asher Maxwell, Johnathan Mendez), 46.09
4x400 Relay: 3. Amity (Evan Hake, Trenton Ruston, Ethan Owings, Bradley Sexton), 3:36.65; 4. Sheridan (Travis Lugo, Chase Eichler, Gavin Bremer, Jayden O’Reilly), 3:45.25; 6. Dayton (Josiah Osterhoudt, Kaiden Velez, Zaiden Headings, Zakery Olson), 4:01.25
Shot Put Top 10 : 2. Brody Horne, 48-2, Amity; 3. Mason Rosenast, 42-6 1/4, Amity; 4. Alex DePierro, 42-6 1/4, Sheridan; 6. Kaikanim Mercier, 40-3 1/2, Willamina; 8. Alex Martison, 38-7 1/4, Sheridan; 9. Abraham Morales, 37-9 1/2, Dayton; 10. Clyde Rosenberg, 37-4 1/2, Dayton
Discus Top 10: 2. Kiyan Vrell, 141-8 1/4, Amity; 3. Mason Rosenast, 134-9, Amity; 4. Jaxson Howard, 134-7 3/4, Amity; 9. Abraham Morales, 102-8 1/4, Dayton
Javelin Top 10: 1. Kiyan Vrell, 185-5 1/2, Amity; 3. Alejandro Magana, 149-7 1/4, Dayton; 6. Mason Rosenast, 138-2 1/2, Amity; 7. Gavin Bremer, 128-11 1/4, Sheridan; 8. Shane Mathers, 128-8 1/2, Willamina
High Jump Top 10: 4. Ben Moore, 5-9 1/4, Willamina; 6. Matthew Atherton, 5-3 1/4, Willamina
Pole Vault: 4. Ben Moore, 10-7, Willamina; 6. Alex Martison, 9-7 1/4, Sheridan; 8. Micah Bruckner, 8-1 1/2, Willamina
Long Jump Top 10: 1. Asher Maxwell, 21-6 1/2, Dayton; 2. Kiyan Vrell, 21-3, Amity; 4. Ben Moore, 20-5 1/2, Willamina; 5. Taylor Yoder, 20-3 3/4, Sheridan; 7. Matthew Atherton, 19-6 1/2, Willamina; 8. Shane Mathers, 18-10, Willamina; 10. Austin Bodenhamer, 17-8 1/4, Dayton
Triple Jump: 1. Ben Moore, 41-10 1/4, Willamina; 5. Shane Mathers, 38-10, Willamina 6. Matthew Atherton, 36-3, Willamina
Girls
100m: 1. Mya Haarsma, 12.87, Amity; 2. Haley Miersma, 13.02, Amity; 5. Katrina Huff, 13.46, Willamina; 6. Chloe Ayala, 13.47, Sheridan
200m: 1. Haley Miersma, 26.35, Amity; 2. Chloe Ayala, 27.71, Sheridan; 4. Adie Nisly, 27.85, Amity; 5. Katrina Huff, 28.06, Willamina
400m: 8. Opal Holland, 1:12.51, Dayton
800m: 9. Kaylee Johnson, 2:50.01, Sheridan
300m Hurdles: 4. Ella Hatch, 50.09, Amity; 5. Saralynn Grove, 51.95, Amity; 7. Kalena Clark, 52.63, Willamina
4x100 Relay: 1. Amity (Adie Nisly, Eliza Nisly, Haley Miersma, Mya Haarsma), 49.90; 4. Willamina (Evelyn Anderson, Kalena Clark, Nichole Goodwin, Katrina Huff), 51.96
4x400 Relay: 4. Willamina (Evelyn Anderson, Jaidyn Bolen, Kalena Clark, Katrina Huff), 4:35.43
Shot Put Top 10: 1. Hadley Hughes, 36-9, Dayton; 2. Rylie Hedgecock, 36-5 3/4, Dayton; 7. Grace Terbush, 29-11, Willamina; 8. Adaclara Fifield, 28-11 1/4, Willamina; 9. Zoie Sickles, 28-8 1/2, Willamina; 10. Danika Moody, 27-9 1/2, Dayton
Discus Top 10: 4. Rylie Hedgecock, 104-2, Dayton; 5. Hadley Hughes, 102-9 1/2, Dayton; 6. Zoie Sickles, 98-2 3/4, Willamina; 9. Adaclara Fifield, 84-5, Willamina; 10. Saralynn Grove, 80-8 1/2, Amity
Javelin Top 10: 1. Hadley Hughes, 130-10 3/4, Dayton; 2. Saralynn Grove, 112-3 1/2, Amity; 4.Hayden Bell, 104-7, Dayton; 8. Hayden Gram, 92-9, Sheridan; 10.Grace Terbush, 85-2 3/4, Willamina
High Jump: 3. Nora Shepherd, 4-10 1/4, Dayton; 6. Maddison Miguez, 4-5, Dayton; 7. Amelia Wytoski, 4-5, Dayton; 8. Nichole Goodwin, 4-5, Willamina
Pole Vault: 1. Evelyn Anderson, 7-10 3/4, Willamina; 3. Hadley Hughes, 7-5, Dayton
Long Jump Top 10: 1. Nora Shepherd, 16-3 3/4, Dayton; 4. Haley Miersma, 16-05, Amity; 5. Eliza Nisly, 15-9 3/4, Amity; 8. Ella Hatch, 14-4 1/2, Amity; 10. Nichole Goodwin, 13-10 1/4, Willamina
Triple Jump: 1. Nora Shepherd, 34-7 1/2, Dayton; 3. Nichole Goodwin, 33-11 1/4, Willamina; 6. Amelia Wytoski, 29-10, Dayton; 9. Opal Holland, 26-6 1/2, Dayton
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