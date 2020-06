Amber McAlary/News-Register##

2020 Track and Field Athletes of the Year

The News-Register is honoring every senior track and field competitor from Amity, Dayton, McMinnville, Sheridan, Willamina and Yamhill-Carlton high schools as its Athletes of the Year.

Here are the senior athletes honored -

Amity High School

Benjamin Hayes

Courtney Kendall

Kaia Rosenbaum

Madison Vrell

Dayton High School

Emmett Bowlin

McMinnville High School

Aidan Blackburn

Anahy Camacho

Abel Cervantes

Matthew Conrad

Flavio Conte

Mara Cruz

Matthew Donaldson

Ras Felix

Jose Flores

Cecila Flores

Benjamin Friend

Karen Garcia

Anna Glawe

Kerby Hartzell

Linda Hu

Kylar Johnson

Kaylani Kam

Destiny Kramer

Katarina Kucejova

Andrew Lawrence-Freeman

Jennifer Lopez

Damon Magness

Leobardo Maldonado

Michaela Manson

Ariane Manterola Yurrebaso

Alex Marin

Fernando Martinez

Kalysta Martino

Gillian Martino

Brendan McKeegan

Alice Mori

Ameli Neubauer

Manuel Parra

Haiden Pattison

Nicholas Payton

Giulia Quadraro

Finigan Reuter

America Rosales

Henry Stahl

Emily Thomas

Ashlyn Zollinger

Sheridan High School

Taylor Huffman

Reilley Dearth

Kaden Eggers

Isaac McArthur

Willamina High School

Azaziah Barie

Wyatt Gaines

Dylan Hendrickson

Chris Vaccarezza

Yamhill-Carlton High School

Jaime Garcia

Grace Armstrong

Spencer Waechtler

Kate Gomes

Julie Easton

Benito Risch

Elisabeth Lie

Alex Puig Sevillano