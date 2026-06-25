Hospitality with heart

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The News-Register and NewsRegister.com are owned and operated by News-Register Publishing Co., P.O. Box 727, McMinnville, OR 97128.
All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
Comments
Otis
Can't wait for the Pig In! Good food for a good cause!