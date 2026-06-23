By Scott Unger • Of the News-Register • 

Second Street apartments appealed to planning commission

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Comments

CubFan

Thank you Alexa and Bryce for spearheading this effort... I hope you're successful!

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