Memorial principal Kim Price says goodbye after three decades as an educator

© 1999- News-Register Publishing | © The Associated Press
The News-Register and NewsRegister.com are owned and operated by News-Register Publishing Co., P.O. Box 727, McMinnville, OR 97128.
All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
The News-Register and NewsRegister.com are owned and operated by News-Register Publishing Co., P.O. Box 727, McMinnville, OR 97128.
All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
Comments
Doggydude
She has been an amazing principal for my daughters. She will be missed.