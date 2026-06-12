By Starla Pointer • Staff Writer • 

Memorial principal Kim Price says goodbye after three decades as an educator

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Comments

Doggydude

She has been an amazing principal for my daughters. She will be missed.

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