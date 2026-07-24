By Scott Unger • Of the News-Register • 

Surveillance trailer keeping eye out for 'livability issues'

Only current online subscribers may access this article and/or our N-R e-editions.

One-day subscriptions available for just $3.

For all subscription offers, click here.

Already a subscriber, please

Comments

Angela Flood

$85,000.00? In US dollars?

  • Most viewed
  • Most commented
Web Design and Web Development by Buildable