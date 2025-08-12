By News-Register staff • 

Streets around courthouse reopen after investigation of suspicious package

The McMinnville Police Department responded to suspicious package outside the Yamhill County Courthouse around 8 a.m. Tuesday. Streets were closed and barricaded within a two-block radius as the incident was investigated. At about 9:45 a.m. Mac PD and the Oregon State Police resolved the issue and the roadways and offices were reopened.

Look for more in Wednesday's News-Register.

