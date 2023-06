Mac High to celebrate grads June 9

Principal Amy Fast and several students will address the class. Mac High’s band and choir will perform. This will be Fast’s final graduation as a Mac High administrator; she was hired recently as superintendent of Dayton School District.

Valedictorians are Megkalah Bills, Brandon Bomberger, Margaret Bowman, Itzel Delgado Lopez, Ellen Zhang Dong, Penelope Edwards, Sebastian Escalante, Elizabeth Hardee, Alexander Jiang, Maria Martinez, Kellen Reed and Spencer Stritzke.

Salutatorians are Emely Angel Perez, Solomon Compton, Lynden Daigle, Jackson Davidson, Braedon Flyckt, Kylie Fox, Mikalyn Freeman, Diego Garibay, Malia Gigena, Liliana Larree Cajahuaman, Kinisha Lizama, Montserrat Magana Martinez, William Nice, Luke Patterson, Isabella Peralta, Opal Primozich, Maxon Saltmarsh, Graysen Terry and Halle Woolen.

McMinnville High School’s Class of 2023 includes:

Seleste Soledad Aboytes, Patricia Acevedo, Morgan Kay Adams, Rudy Aguiar, Olivia Joy Akers, María Esther Alba Lopez, Hanah Mahmoud Albawab, Victor Alejandro Alcazar, Nereyda Yahaira Alonso Reyes, Adan Alvarado, Eduardo Alvarado-Perez, Brayden Alvarez, Cameron James Anderson, Emerson Keith Andrus, Emely Angel Perez,

Juan Carlos Arenas Ceja, Nayeli Abigail Arenas Sandoval, Artemis Ashfault, Marleen Margarita Avila Salvador, Aminata Mama Bajinka, Anthony Rolland James Banta, Cassandra Barajas Acevedo, Rosario Joy Barba, Gracie Mishell Barkley, Grace Lanette Barnes, Sebastian Paul Barringer, Kristin Adrienne Mcguire Bauzon, Saleah Danis Bazzy-Bucknell,

Alexxus Nadette Benavidez, Trinity Shirley Roberta Bercier, Alexis Kay Bergmann, Megkalah Bills, Brandon Arnold Birney, Daniel Robert Blair, Carson James Bliss, Rachel Kay Boggs, Alec James Bolton, Brandon Charles Bomberger, Robert Phillip Borck, Pol Borrell, Lance Eric Bosarge, Yadhira Botello Lopez, Athena Dannielle Bourne,

Margaret Findlay Bowman, Josi Sharlene Boyer, Trevor Thomas Bradshaw, Izela Guadalupe Bravo, Kalli Brink, Alexis Briseno, Halle Belle Broadie, Keith Maxwell Broden, Manuela Bronk, Devynn Ruth Brooks, Delaney Tresyn Broome, Ethan Collette Brophy, Kai Anna-Elaine Brophy, Andrew Carl Joseph Brown, Melissa Bruch, Grace Lydia Rose Buczynski,

Hannah Gail Renee Burge, Rudy Allen Burkhardt, Misha Raine Burnham, Audrey Fay Bush, Jessica Cabrera-Vergara, Ivette Allana Camacho, Travis Gary Cameron, Alondra Caravantes, Othilia Cardenas Lopez, Austin James Carl, Dillon Matthew Carroll, Madison Jane Carroll, Abigail Lynn Carsley, Jennifer Castellanos Suarez, Destini Yanelit Castillo Cortez,

Angeles Elizabeth Ceja-Herrera, Fernando Alexis Cervantes, Katharine Cervantes Nunez, Alondra Chavez, Karime Chora Brambila, Amelia Rae Christensen, Lacy Dawn Christensen, Gerardo Cisneros, Jonah Walton Civello, Aidan Raine Clark, Tayden Reed Clement, Daniel Colazo, Jackson Kelly Collins, Solomon Isaac Compton,

Max Edward Conner, Alexis Brianna Conover, Sophia Bobbie Conover, Jayden James Coon, Marcos M. Cortez, Madison Grace Cowlthorp, Julia Christine Crain, Kate Elissa Cratty, Evan James Crawford, Elijah Crites, McKynzie Rose Cross, Ashlyn Isabel Crue, Samuel David Dahl, Lynden Marie Daigle, Audrey Blue Darling, Jackson Mitchell Davidson,

Zariah Aiden Drake Debiaso, Dylan Tyler DeForrest, Itzel Jaquelyn Delgado Lopez, Harvey James Dempsey, Alexander Michael Denman, Alexis Rae Denman, Kaleb Eli Devore, Ruby Hannah Dixon, Isaiah Frederick Donahue, Ellen Zhang Dong, Nickolas Ray Edie, Sydney Robyn Edson, Copper Rose Edwards,

Penelope Elizabeth Edwards, Angel Alexander Elias, Ariana Mereya Elias, Quenburly Elias Campuzano, Angel Alexis Elias Flores, Trey Richard Elkins, Milo Timothy Elliott, Samuel Alexander Engels, Averi Duree Erickson, Sebastian Escalante, Jordan Olivia Esperanza, Dairian Nicole Estrada, Gracie Rae Ettleman, Oralia Limia Fabela,

Jose Sagrario Fabela Cazares, Caleb Facchini, McCall Lauryn Fairbank, Madison Lynn Farley, Bobby James Farwell, Allan Fernandez, Rodolfo Esteban Figueroa Chavez, Kolby Weston Fleetwood, Abigail Rae Flinn, Julio Israel Flores, Jessica Flores Garcia, Mariana Flores Lomeli, Sofia Ruby Flores-Sanchez, Braedon Andrew Flyckt, Elizabeth Grace Flynn,

Giulia Forloni, Sofia Renee Fornof Gil, Christian Lynn Foster, Kylie Rae Fox, Madison Lynn Fox, Mikalyn Esther Freeman, Miles Mario Fregoso Briggs, Thomas Gabrielsen, Kayden Benjamin Galbreath, Pablo Joan Galicia Barajas, Jasmine Triny Garcia, Maricruz Garcia Barrientos, Lizeth Guadalupe Garcia Ramirez, Angela Garcia Silva, Diego E. Garibay,

Taylor Alexandra Garvin-Matthews, Jespyn Aidan Gaudet, Malia Gigena, Logan Riley Glasson-Sevilla, Alexis Gomez Aguilar, Ivan Gonzalez, Cesar Gonzalez-Vargas, Rivers Marie Goodman, Vincent Damian Gourley, Colby Dean Lawrence Gregory, Avery LeeAnn Grell, Giovanni Anthony Grimaldo, Ayden Fidel Guillen,

Parker Bentley Guinn, Elizabeth Grace Gutierrez, Julian Gutierrez Acevedo, Kelly Gutierrez Frausto, Alex Gutierrez-Serrano, Renzo Guzman, Andrew Benoit Hamel, Robert Shamus Hamill, Mariam Hamza, Leland L. Han, Elizabeth Alberta Hardee, Ayumi Mina Harley, Cole Joseph Harper, Evan Oliver Harris, Jan Hartmann, Achia Rayann Hatch, Fiona Haughey,

April M. Hawkins, Izabella Rei Antoinette Hawkins, Matthew Michael Hayes, Avery Martin James Henton, Daniela Hernandez, Julio Cesar Hernandez Valencia, Rosalia Hernandez-Ladino, Ashanti Claudette Herrera Gallegos, Tafari Evaristo Herrera Gallegos, Rowan Devon Hesch, Kellie Jaden Hewitt, Nathan David Hildebrant, Issac James Hoag,

Thomas Jarren Hochstetler, Todd David Holbrook, Mason Thomas Hollenbeck, Phoebe Anne-Marie Holman, Wallace Lee Homsley, Kaspar William Hooper, Hunter Ryan Hopkins, Lauren Faith Howard, Hailey Hrejsa, Caden Riley Huber, Jessica Kathleen Huber, Nancy Jasso-Ramirez, Alexander Coulston Jenema, JohnPol Ros Jeter,

Alexander Jiang, Cesar Antonio Jimenez, Caden Stone Johnson, Luke Raymond Johnson, Vernon Miguel Johnson, Malea Jean Jones, Jesse Khai Jones-Nguyen, Luis Alonso Juarez, Michael Steven Jurich, Kairi Lynn Kampff, Caleb Linn Kaufmann-Jones, Ian N. Kelley, Justin Gabriel Kilmer, Devon James Kirkwood, Thomas Glen Kittle,

Lilyana Parvanah KitzRobertson, Gavin Anthony Krieger, Trey Anderson Kroeker, Aditi Kumari, Thomas James Lake, Emma M. Lane, Liliana Rebeca Larrea Cajahuaman, Claire Mykel Larson, Kylee Lynn Larson, Ethan Shane Laster, Danielle Elizabeth Law, Madelynn Claire Lawson Roskop, Skylar Steven League, Aiden Benjamin Leinweber, Naomi Lelek,

Fabian Ernesto Leon Tinoco, Kale Benjamin Levanger, Jackson Hunter Lewers, Elliott Limbert, Kinisha Lizama, Alan Emmanuel Llamas, Alexis Ignacio Llamas Garcia, Ramon Llanes Espinoza, Amaireni Lopez, Ruben Lopez, Cynthia Lopez Garcia, Leobardo Lopez Lopez, Jenifer Guadalupe Lopez Ramirez, Jade Yamile Lopez Zambada, Eliazar Lopez-Cruz,

Rachel Lopez-Garcia, Tami Lorenz, Miguel Angel Lozano, Eileen Macedo, Alexis Daniel Maciel Estrada, Josh Alexandro Madariaga, Jazmin Madrigal Miranda, Montserrat Magaña Martinez, Esther Lynn Mainord, Esperanza Maldonado, Cody Marsteller, Koriana Elise Martin, Angelina Grace Martinez, David Tadeo Martinez, Emilio Martinez, Jose De Jesus Martinez,

Maria Elena Martinez, Xzavier Luis Martinez, Manuel Martinez Bautista, Tyler John Martino, Jordi Matias, Kade Guthrie Matlack, Connor Ellys Maxwell, Devin Jacob McCaw, Lyla Jane McCommons, Ryan Nicholas McCone, Kayleen Rose McMillan Dressel, Tyler Joe David Meaders, Jaxson Jay Mealue, Rocio Medina, Lola Grace Mehlhoff,

Christopher Alan Meins, Connor Henry Mendenhall, Juan Ramon Mendoza Ortega, Kevin Mendoza Reyes, Jesus Meza Vieyra, Andrea Pierce Miles, Mikel Millan Maceo, Tyler Michael Holland Millar, Zoey Leeann Miller, Diego Guadalupe Minero Martinez, Tyler Charles Mishler, Zenya Kioki Rose Mode, Preston James Moniz, Brienna Jalaine Diana Moore,

Jayden Lynn Moore, Estefania Morales, Jose Luis Morales, Monserrat Morales Ramirez, Jonathan Morales Ramos, Eder Omar Morales-Garcia, Gabriel Omar Moreno Uribe, Ira Clay Nelson, Mario James Nesvig, William Dewey Nice, Shampayne Louann Nichols, Katalina Angelycia Nielsen, Nicholas Scott Nyburg, Samantha Dean Okrasinski,

Andres Olivera, Mariella Olmedo Corona, Lezly Olmedo Fernandez, Juan Jesus Olmedo Martinez, Bradley Evan Olson, Erik Jahred Olvera Ornelas, Alan Josue Ordaz Manzo, Allan Ruben Ornelas, Valeria Orozco Ortega, Mackenzie May Osborn, Jayden Matthew Otte, Harley Rae Owings, Seth Tyler Pacheco, Aleks Gabriel Palacios Perez,

Juliana Palomar, Jaden Eve Paola, Sol Angel Partida, Julio Cesar Partida Velazquez, Luke Benjamin Patterson, Conner O’brian Payne, Kai Benjamin Payton, Amelia Joy Peckron, Angie Peña Cortez, Isabella Katheryn Hope Peralta, Gabriela Perez De la Cruz, Lesly Perez, Bailey Michael Phillips-Self, Ember Nicole Phipps, Jesus Reynaga Ponce, Jacob Andrew Preston,

Taylor Leeann Preston, Opal Grace Primozich, William Douglass Purchase, Austin Joseph Drake Rapp, Jasmine Loretta Reed, Kellen Beltramo Reed, Kendra Austin Reed, Seqoiah Mancilla Resendez, Cina Anyssa Reyes, Ezekiel Reynaga, Adeline Alice Margaret Rich, Manon Rieck-Dewig, Marena Cherie Rietz, Seth Allen Riordan, Emilee Faustyna Roberts,

Colin Jesse Lee Robertson, Ava North Robinson, Allison Kate Rockwell, Bailey Briann Rodriguez, Christopher Rogel, Yael Osvaldo Rojas Aguilar, Karina Leticia Rojo, Tariku Mekango Rue, Tucker-Anne Ruehlen, Alexis Ruiz, Aldair Ruiz Ortiz, Aidan Alexander Sackos, Johnathan Salinas, Maxon Matthew Saltmarsh, Citlali Sanchez, Deondre Noel Sanchez,

Benjamin Aiden Schmidlkofer, Iris Jeanette Scholer, Isaak Arthur Schuck, Monte Skye Schultz, Margherita Sciacero, Kylee Lois Ann Scott, Coleman Alan Searcy, Olivia Margaret Secor, Victor Xavier Serrano, Bryan James Shaffer, MeKenzie Rose Shoemaker, Dylan Walter Simmons, Hunter Giovanni Simonson, Olivia Danielle Smith, Tyson Grady Smith, Zackary Joseph Smith,

Corinne Caitlyn Solis, Bryan Alejandro Soto Torres, Gracella Rose Spencer, Kyle Stephen Spencer, Ire Staten, Kristina Marie Steeves, Kendall Joy Stephens, Mya B. Stigall, Piper Quinn Strickland, Spencer Thomas Stritzke, Elliana Marie Swanson, Miharu None Takehira, Jisela Alexa Tapia, Albert Isaac Tello, Graysen G. Terry, Lauryn Elizabeth Terry,

Ean Allen Jasper Thelander, Cecelia Rose Thelen, Ethan John-Steven Thom, Olivia Marie Thompson, David Michael Thunderbird, Keenan Robert Alan Tommila, Carson Lee Toney, Javier Toro, Cesar Ariel Torres, Rodolfo Torres Duran, Sarai Trujillo Reyes, Eden Fernando Trujillo Santana, Ashton Richard Brack Tunison, Jason Scott Turnbull, Blayne Matthew Turner,

Lazlo Cannizzaro Tyler, María Andrea Tzintzun, Merary Belen Ulloa-Uribe, Cristian Urbina, Delia Valdivia, Skyla Marie Valencia, Ashlie Danielle Van Ausdell, Ginny Henrica Maria van den Broek, Winnifred Claire Van Horn, Max Abram Vander Meide, Féline van Leeuwen, Miguel Angel Vargas, Yajaira Velasco Jimenez, Jesus Ismael Vera, Zoey Taylor Victor, Alexis Villa,

Lizbeth Villa Reyes, Dillon Lucas Vincent, Alexander Ismael Vizcarra, Trista Marie Vogel, Grace Kaye Volz, Colin Michael Walker, Kyler Jerome Waller, Anyada Wankaew, Tristen Ricker Ward, Damien Allen Warden, Austin Michael Weeks, Abigail Marie Wertz, Noah Abraham Wheeler, Margo Anne White, Christopher Jason Whiting Jr., Jazlyn Rene Danielle Whitlow,

Calista Ruthamin Widiatnoko, Kamea Chantel Wilbanks, Lauren Maile Williams, Michael Xavier Williams, Mason Dean Wolfe, Halle Leeann Woolen, Olivia Annalisa Wright, Victor Vance Wright, Kristian Annar Wyller, Mason James Yochum, Nayeli Ruby Zaragoza, Adan Zavalza Guzman, Ming Hai Zhu, Clara Marie Zimmerling and William Matthew Zoch.

Note: Some of the students listed may not receive diplomas on June 9.