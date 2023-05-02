Live Music 080726

FRIDAY, AUG. 7

Flying Eye: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7 p.m.

Thunder Road Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.

Coppermill Band: McMinnville Grange, 7-10 p.m.

SATURDAY, AUG. 8

Dante Zapata: Lenne Estate, Yamhill. 5:30 p.m.

Schown Slade Band: Fireside Tavern, Yamhill. 8 p.m.

Cousin Curtiss, with guests: Roshambo ArtFarm, Sheridan. 7 p.m. $15.

Daring Greatly Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.

Justin Howl: Jacob Williams Winery, McMinnville. 3-6 p.m.

Catch & Release: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7 p.m.

SUNDAY, AUG. 9

Justin Howell: Jacob Williams Winery, McMinnville. 2-5 p.m.

Mill Creek Band: McMinnville Grange, 1-4 p.m.

THURSDAY, AUG. 13

Open Mic with Quinn Patty: 1109 Lafayette Bar, McMinnville. 6:30-10 p.m.

Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.

Basso a Deux: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.

Tuesday String Band: J.L. Kiff Vineyard, McMinnville. 6-8:15 p.m.

FRIDAY, AUG. 14

Bret Lucich & The Head Turners: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.

InstaBand: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-9 p.m.

Huckle Buck Duo: McMinnville Grange, 7-10 p.m.

SATURDAY, AUG. 15

Jody Carroll: Outdoor stage between Cowls and Baker streets, McMinnville. 3-6 p.m.

Clownvis IV and the Strange Band: Rosambo ArtFarm, Sheridan. 7 p.m. $15.

Bret Lucich & The Head Turners: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.

The Exploding Whales: 1109 Lafayette bar, McMinnville. 8 p.m. 21

SUNDAY, AUG. 16

Acoustic Minds: Outdoor stage between Cowls and Baker streets, McMinnville. 3-6 p.m.

Mill Creek Road Band: McMinnville Grange, 2-5 p.m.

THURSDAY, AUG. 20

Open Mic with Quinn Patty: 1109 Lafayette Bar, McMinnville. 6:30-10 p.m.

Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.

Brenda Andrus: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.

FRIDAY, AUG. 21

Adam Kenaston: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 8-10 p.m.

Old Crow Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.

Mojo Holler Band: McMinnville Grange, 7-10 p.m.

SATURDAY, AUG 22

Mitch Lies: Lenne Estate, Yamhill. 5:30 p.m.

Remedy: Fireside Tavern, Yamhill. 8 p.m.

Chris Janson: Spirit Mountain Casino. 7 p.m. 21 $55-81.

Cart Budwig and guest: Rosambo ArtFarm, Sheridan. 7 p.m. $15.

Chris Janson: Spirit Mountain Casino. 7 p.m. $55-81.

Old Crow Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.

SUNDAY, AUG. 23

Jefferson Parks Band: McMinnville Grange, 2-5 p.m.

THURSDAY, AUG. 27

Open Mic with Quinn Patty: 1109 Lafayette Bar, McMinnville. 6:30-10 p.m.

Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.

Brenna Larson: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.

FRIDAY, AUG. 28

Sam Girl Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.

Jefferson Parks Band: McMinnville Grange, 7-10 p.m.

SATURDAY, AUG. 29

Sam Girl Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.

New Old Stock: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-9 p.m.

SUNDAY, AUG. 30

Jefferson Parks Band: McMinnville Grange, 2-5 p.m.

THURSDAY, SEPT. 3

Garret Fleming: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.

Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.

FRIDAY, SEPT. 4

Lucky Willow: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-9 p.m.

SATURDAY, SEPT. 5

Neighbor States: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.

THURSDAY, SEPT. 10

Jacob Westfall: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.

Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.

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