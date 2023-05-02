Live Music 080726
FRIDAY, AUG. 7
Flying Eye: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7 p.m.
Thunder Road Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.
Coppermill Band: McMinnville Grange, 7-10 p.m.
SATURDAY, AUG. 8
Dante Zapata: Lenne Estate, Yamhill. 5:30 p.m.
Schown Slade Band: Fireside Tavern, Yamhill. 8 p.m.
Cousin Curtiss, with guests: Roshambo ArtFarm, Sheridan. 7 p.m. $15.
Daring Greatly Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.
Justin Howl: Jacob Williams Winery, McMinnville. 3-6 p.m.
Catch & Release: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7 p.m.
SUNDAY, AUG. 9
Justin Howell: Jacob Williams Winery, McMinnville. 2-5 p.m.
Mill Creek Band: McMinnville Grange, 1-4 p.m.
THURSDAY, AUG. 13
Open Mic with Quinn Patty: 1109 Lafayette Bar, McMinnville. 6:30-10 p.m.
Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.
Basso a Deux: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.
Tuesday String Band: J.L. Kiff Vineyard, McMinnville. 6-8:15 p.m.
FRIDAY, AUG. 14
Bret Lucich & The Head Turners: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.
InstaBand: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-9 p.m.
Huckle Buck Duo: McMinnville Grange, 7-10 p.m.
SATURDAY, AUG. 15
Jody Carroll: Outdoor stage between Cowls and Baker streets, McMinnville. 3-6 p.m.
Clownvis IV and the Strange Band: Rosambo ArtFarm, Sheridan. 7 p.m. $15.
Bret Lucich & The Head Turners: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.
The Exploding Whales: 1109 Lafayette bar, McMinnville. 8 p.m. 21
SUNDAY, AUG. 16
Acoustic Minds: Outdoor stage between Cowls and Baker streets, McMinnville. 3-6 p.m.
Mill Creek Road Band: McMinnville Grange, 2-5 p.m.
THURSDAY, AUG. 20
Open Mic with Quinn Patty: 1109 Lafayette Bar, McMinnville. 6:30-10 p.m.
Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.
Brenda Andrus: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.
FRIDAY, AUG. 21
Adam Kenaston: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 8-10 p.m.
Old Crow Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.
Mojo Holler Band: McMinnville Grange, 7-10 p.m.
SATURDAY, AUG 22
Mitch Lies: Lenne Estate, Yamhill. 5:30 p.m.
Remedy: Fireside Tavern, Yamhill. 8 p.m.
Chris Janson: Spirit Mountain Casino. 7 p.m. 21 $55-81.
Cart Budwig and guest: Rosambo ArtFarm, Sheridan. 7 p.m. $15.
Chris Janson: Spirit Mountain Casino. 7 p.m. $55-81.
Old Crow Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.
SUNDAY, AUG. 23
Jefferson Parks Band: McMinnville Grange, 2-5 p.m.
THURSDAY, AUG. 27
Open Mic with Quinn Patty: 1109 Lafayette Bar, McMinnville. 6:30-10 p.m.
Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.
Brenna Larson: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.
FRIDAY, AUG. 28
Sam Girl Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.
Jefferson Parks Band: McMinnville Grange, 7-10 p.m.
SATURDAY, AUG. 29
Sam Girl Band: Spirit Mountain Casino, 7-10 p.m.
New Old Stock: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-9 p.m.
SUNDAY, AUG. 30
Jefferson Parks Band: McMinnville Grange, 2-5 p.m.
THURSDAY, SEPT. 3
Garret Fleming: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.
Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.
FRIDAY, SEPT. 4
Lucky Willow: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-9 p.m.
SATURDAY, SEPT. 5
Neighbor States: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.
THURSDAY, SEPT. 10
Jacob Westfall: Sokol Blosser, Dayton. 5 p.m.
Open Mic with Freddie Lamb: McMenamins Hotel Oregon, McMinnville. 7-10 p.m.
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