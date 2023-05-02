Breakout Gifts cards for blood donors through February
Anyone who gives blood through the American Red Cross through February can receive a $20 merchant card of their choice. To register for a time to give blood, go to redcrossblood.org.
Upcoming drives are:
N Friday, Feb. 13, noon to 5 p.m., Willamette Valley Medica Center, 2700 S.E. Stratus Ave., McMinnville
N Friday, Feb. 13, noon to 4:30 p.m., Newberg Public Safety Building, 401. E. Third St., McMinnville
N Wednesday, Feb. 18, 10 a.m. to 3 p.m., Riley Campus Center, Linfield University, 2 Campus Dr., McMinnville
N Thursday, Feb. 19, 10 a.m. to 3 p.m., First Baptist Church, 125 S.E. Cowls St., McMinnville
N Thursday, Feb 19, 9 a.m. to 2 p.m., McMinnville High School, 615 E. 15th St., McMinnville
