Breakout Gifts cards for blood donors through February

Gift cards for blood donors through February

Anyone who gives blood through the American Red Cross through February can receive a $20 merchant card of their choice. To register for a time to give blood, go to redcrossblood.org.

Upcoming drives are:

N Friday, Feb. 13, noon to 5 p.m., Willamette Valley Medica Center, 2700 S.E. Stratus Ave., McMinnville

N Friday, Feb. 13, noon to 4:30 p.m., Newberg Public Safety Building, 401. E. Third St., McMinnville

N Wednesday, Feb. 18, 10 a.m. to 3 p.m., Riley Campus Center, Linfield University, 2 Campus Dr., McMinnville

N Thursday, Feb. 19, 10 a.m. to 3 p.m., First Baptist Church, 125 S.E. Cowls St., McMinnville

N Thursday, Feb 19, 9 a.m. to 2 p.m., McMinnville High School, 615 E. 15th St., McMinnville

